“Insieme per l’Appia”, alunni della Sant’Angelo a Sasso alla riscoperta della via Traiana (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- L’educazione alla bellezza, all’amore ed al rispetto delle ricchezze archeologiche del nostro territorio. Sono state queste le finalità di una iniziativa che ha coinvolto gli alunni della classe V della Sant’Angelo a Sasso di Benevento per conoscere e amare la straordinaria via Appia e la via Traiana nel territorio beneventano e sannita. Questa mattina ragazzi e ragazze della scuola diretta da Michele Ruscello hanno presentato nella sede del comune capoluogo a Palazzo Mosti una produzione multimediale dedicata alla strada romana alla presenza del Presidente del Club Unesco, Achille Mottola. L’iniziativa, che peraltro rientra nel ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- L’educazionebellezza, all’amore ed al rispetto delle ricchezze archeologiche del nostro territorio. Sono state queste le finalità di una iniziativa che ha coinvolto gliclasse Vdi Benevento per conoscere e amare la straordinaria via Appia e la vianel territorio beneventano e sannita. Questa mattina ragazzi e ragazzescuola diretta da Michele Ruscello hanno presentato nella sede del comune capoluogo a Palazzo Mosti una produzione multimediale dedicatastrada romanapresenza del Presidente del Club Unesco, Achille Mottola. L’iniziativa, che peraltro rientra nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Stanotte è tornata l'ora legale. Online una petizione per mantenere tutto l'anno le lancette avanti di un'ora. A pr… - matteosalvinimi : Qui Pordenone, insieme a tutti i ministri della Lega per sostenere il Presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimi… - rossbrescia : Nelle piazze italiane si possono trovare le uova di Pasqua @AIL_Onlus sono buonissime!!!! insieme daremo un grande… - Spagnu1Floriana : RT @BANGTANITA_B1CS: ?? Aggiornamento #TikTok di @bts_bighit “I nostri minimini ???? ballare insieme è una cosa per cui essere così felici?… - ScalzoneLorenzo : @itsmeback_ @IntelRepublic Ok li chiamiamo per protestare anche qui da noi, ... insieme ai francesi ... ma ... Per… -