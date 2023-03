Infortunio Kostic, condizioni e tempi di recupero (Di lunedì 27 marzo 2023) La sosta per gli impegni delle Nazionali non ha portato buone notizie alla Juventus, attesa, sabato 1 aprile, dal match interno contro il Verona. Filip Kostic ha infatti dovuto abbandonare il ritiro della Serbia ha causa di un fastidio alla... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 marzo 2023) La sosta per gli impegni delle Nazionali non ha portato buone notizie alla Juventus, attesa, sabato 1 aprile, dal match interno contro il Verona. Filipha infatti dovuto abbandonare il ritiro della Serbia ha causa di un fastidio alla...

