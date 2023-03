Infermiere molesta una paziente, chiede scusa e ottiene uno sconto di pena (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar – Un Infermiere che molestava una paziente ha ottenuto uno sconto di pena dopo un “pentimento” espresso con delle scuse, come riporta Tgcom24, per un fatto avvenuto a L’Aquila nel 2011. Infermiere molestatore di una paziente chiede scusa e ottiene lo sconto di pena Il fatto è stato ritenuto di “minore gravità” dopo l’ammenda del condannato, e i giudici hanno giudicato gli abusi “compiuti in modo repentino”. Sono state sufficieni le scuse dell’uomo per sostenere che “la libertà sessuale non sia stata compromessa in modo grave”. La Cassazione riporta infatti che la Corte d’appello dell’Aquila ha considerato “la vulnerabilità della vittima, degente presso il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar – Uncheva unaha ottenuto unodidopo un “pentimento” espresso con delle scuse, come riporta Tgcom24, per un fatto avvenuto a L’Aquila nel 2011.tore di unalodiIl fatto è stato ritenuto di “minore gravità” dopo l’ammenda del condannato, e i giudici hanno giudicato gli abusi “compiuti in modo repentino”. Sono state sufficieni le scuse dell’uomo per sostenere che “la libertà sessuale non sia stata compromessa in modo grave”. La Cassazione riporta infatti che la Corte d’appello dell’Aquila ha considerato “la vulnerabilità della vittima, degente presso il ...

