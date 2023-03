Infermiere molesta paziente in ospedale: si “scusa” e ottiene lo sconto di pena (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo aver molestato sessualmente una paziente in ospedale l’Infermiere ottiene uno sconto di pena per essersi “scusato”. Per la Cassazione il reato non è così grave. A riportarlo Today. Infermiere molesta paziente: le “scuse” bastano per ottenere uno sconto di pena ospedale – Ph Credit ail.itDopo aver molestato sessualmente la sua vittima arriva il “pentimento”. Le scuse dell’Infermiere sono bastate per convincere i giudici a fargli ottenere uno sconto di pena. Lo sancisce una decisione della Corte di Cassazione nell’atto finale di un processo sul caso di un operatore ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo averto sessualmente unainl’unodiper essersi “to”. Per la Cassazione il reato non è così grave. A riportarlo Today.: le “scuse” bastano per ottenere unodi– Ph Credit ail.itDopo averto sessualmente la sua vittima arriva il “pentimento”. Le scuse dell’sono bastate per convincere i giudici a fargli ottenere unodi. Lo sancisce una decisione della Corte di Cassazione nell’atto finale di un processo sul caso di un operatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : 'Fatto di minore gravità' secondo i giudici (e no, non si tratta esattamente di pacche sul sedere) - Italian_Refugee : @AtzeniAntonio1 @4everAnnina Mi fai sapere se ti ha mai contattato un tizio @mauribonacina un infermiere che durant… - Italian_Refugee : @ilpresidenteh @antonio103level Mi fai sapere se ti ha mai contattato un tizio @mauribonacina un infermiere che dur… - Italian_Refugee : @Ardito98731919 Mi fai sapere se ti ha mai contattato un tizio @mauribonacina un infermiere che durante il turno un… - Italian_Refugee : Mi fate sapere se vi ha mai contattato un tizio @mauribonacina un infermiere che durante il turno in terapia intens… -