Infermiere accusato di molestie, la Cassazione riduce la pena: “Si è scusato” (Di lunedì 27 marzo 2023) Aveva molestato una paziente ricoverata nel reparto di psichiatria. Eppure, le scuse dopo l’abuso da parte dell’Infermiere sono state giudicate “sufficienti” per ottenere uno sconto di pena da parte della Cassazione. La suprema corte ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello dell’Aquila. I fatti si sono verificati nel 2011. Al momento delle molestie, la vittima si trovava stesa su un lettino per la misurazione di alcuni parametri vitali. L’Infermiere, 67 anni, approfittò dello stato di fragilità mentale della paziente e iniziò a palparla. Per la gravità della situazione, il Tribunale di Laciano aveva condannato l’uomo. Il 18 gennaio del 2022, la Corte d’appello dell’Aquila aveva però concesso uno sconto di pena con una riduzione a 3 anni e 4 mesi di reclusione motivata ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023) Aveva molestato una paziente ricoverata nel reparto di psichiatria. Eppure, le scuse dopo l’abuso da parte dell’sono state giudicate “sufficienti” per ottenere uno sconto dida parte della. La suprema corte ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello dell’Aquila. I fatti si sono verificati nel 2011. Al momento delle, la vittima si trovava stesa su un lettino per la misurazione di alcuni parametri vitali. L’, 67 anni, approfittò dello stato di fragilità mentale della paziente e iniziò a palparla. Per la gravità della situazione, il Tribunale di Laciano aveva condannato l’uomo. Il 18 gennaio del 2022, la Corte d’appello dell’Aquila aveva però concesso uno sconto dicon una riduzione a 3 anni e 4 mesi di reclusione motivata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NurseTimes : RT @MassimoRandolfi: Piacenza, infermiere accusato di violenza sessuale su paziente psichiatrica: “Eravamo amici, ma poi ha esagerato” http… - 6StringsUmarell : RT @sonoViolet: Mi dite come è possibile che un infermiere accusato di violenza sessuale continui a lavorare in strutture per anziani? No… - PippiCalz : RT @sonoViolet: Mi dite come è possibile che un infermiere accusato di violenza sessuale continui a lavorare in strutture per anziani? No… - MarcoCapoccetti : RT @sonoViolet: Mi dite come è possibile che un infermiere accusato di violenza sessuale continui a lavorare in strutture per anziani? No… - sonoViolet : Mi dite come è possibile che un infermiere accusato di violenza sessuale continui a lavorare in strutture per anzi… -