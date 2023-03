Industria Felix | le 79 imprese più competitive di Liguria | Piemonte e Valle d' Aosta

(Di lunedì 27 marzo 2023) Sono state premiate le 79 società di capitali con sede legale ind'più performanti a livello gestionale, finanziario e talvolta anche sostenibili, in occasione del 47° ...

Industria Felix, premiate le 3 imprese più competitive della provincia di Savona SavonaNews.it

Sono intervenuti inoltre Michele Chieffi, componente del Comitato scientifico di Industria Felix, per Banca Mediolanum la family banker Valentina Lattanzi e gli wealth advisor Diego Data, Roberto Jura ...Sono intervenuti inoltre Michele Chieffi, componente del Comitato scientifico di Industria Felix, per Banca Mediolanum la family banker Valentina Lattanzi e gli wealth advisor Diego Data, Roberto Jura ...