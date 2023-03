Indiana Jones e il Quadrante del Destino | il film sembra destinato ad avere un' anteprima a Cannes 2023

(Di lunedì 27 marzo 2023) Ile ildel, come accaduto con il capitolo precedente della saga,verrà proiettato inmondiale al Festival die ildelpotrebbela suamondiale a. Il nuovo capitolo della saga con Harrison Ford dovrebbe debuttare nelle sale francesi il 28 giugno e le fonti del sito Deadline sostengono che circa un mese prima avverrà l'attesa première. Ile ildeldovrebbe, anche se attualmente non ...

il film segna anche il ritorno cinematografico di Ke Huy Quan (Oscar® 2023 come Miglior attore non protagonista) interprete degli amatissimi personaggi Data (I Goonies) e Short Round

Indiana Jones 5 (nome completo, Indiana Jones e il quadrante del destino) è il nuovo lungometraggio che riporta in auge sul grande schermo una delle saghe action-avventurose più famose della storia ...Non è una sorpresa che il film Indiana Jones e la Ruota del Destino (titolo originale Indiana Jones & il Dial of Destiny) è prodotto da Disney/Lucasfilm. Il film avrà il suo debutto mondiale al ...