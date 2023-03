Indagine Covid, pm di Roma invia gli atti al Tribunale dei ministri (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Indagine. I pm di Roma hanno trasmesso al Tribunale dei ministri la tranche di Indagine arrivata da Bergamo nell’ambito del procedimento sul Covid, relativo alla posizione degli ex ministri della Salute, Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 27 marzo 2023) L’. I pm dihanno trasmesso aldeila tranche diarrivata da Bergamo nell’ambito del procedimento sul, relativo alla posizione degli exdella Salute, Roberto Speranza, Giulia Grillo e Beatrice Lorenzin.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CirianiCarlo : RT @Miti_Vigliero: Indagine Covid, pm di Roma invia atti a Tribunale dei ministri per gli ex titolari dalla Salute, Speranza, Grillo e Lore… - Miti_Vigliero : Indagine Covid, pm di Roma invia atti a Tribunale dei ministri per gli ex titolari dalla Salute, Speranza, Grillo e… - rtl1025 : ?? I pm di Roma hanno trasmesso al Tribunale dei ministri la tranche di indagine arrivata da Bergamo nell'ambito del… - antonellacirce1 : RT @FloydJethro69: @madforfree @LaVeritaWeb Grazie Maddalena per questa 'indagine'. Altro 'tassello' che si aggiunge alle motivazioni del p… - Megachirottera : Un’altra indagine dimostra l’esistenza di una corruzione sistemica nella risposta al COVID-19 -