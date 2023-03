Incredibile in Serie C: giocatore dà un pugno a un tifoso, dieci punti di sutura (Di lunedì 27 marzo 2023) Ennesimo episodio di violenza nel mondo del calcio, ma questa volta il protagonista è un calciatore che ha reagito agli insulti dei supporters avversari PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Niente di nuovo, purtroppo. Nuovo episodio di violenza nel calcio, cose che nessuno vorrebbe vedere, ma che purtroppo sono quasi all’ordine di ogni weekend. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) Ennesimo episodio di violenza nel mondo del calcio, ma questa volta il protagonista è un calciatore che ha reagito agli insulti dei supporters avversari PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Niente di nuovo, purtroppo. Nuovo episodio di violenza nel calcio, cose che nessuno vorrebbe vedere, ma che purtroppo sono quasi all’ordine di ogni weekend. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GuidoFinzi : RT @shalomroma: Alla vita di Giovanni 'Ciccio' Di Veroli è dedicato “Una stella in Campo. Giovanni Di Veroli dalla persecuzione razziale al… - jmorat : RT @MarcoCentoni1: @JU29ROTEAM @juventus Agli idioti non interessa perché hanno gli occhi foderati di prosciutto per loro la Juve rubba a p… - Adelina728 : @Blucerchiando Avete una forza incredibile.. con 250 mln di € di debiti, pensate a serie A e B .. siete dei grandi ???? - NinoSaltato : RT @nonleggerlo: ???? C’è una serie di tweet talmente incredibile che non so con quale titillarvi - MarcoCentoni1 : @JU29ROTEAM @juventus Agli idioti non interessa perché hanno gli occhi foderati di prosciutto per loro la Juve rubb… -