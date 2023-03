INCONTRIAMOCI 2023: cultura e formazione per una scuola di valore. L’evento formativo per il mondo amministrazione e più in generale per l’intero mondo della scuola (Di lunedì 27 marzo 2023) “INCONTRIAMOCI 2023” è l’atteso evento di formazione e aggiornamento in presenza, dedicato al mondo amministrativo delle scuole e più in generale all’intero mondo scolastico, organizzato dall’Associazione Professionale “Dsgaonline” in convenzione con l’Istituto Principi Grimaldi di Modica. Le giornate formative prevedono l’esonero dal servizio e il rilascio dell’Attestato di frequenza (art. 67 CCNL 29.11.2007). Il meeting L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 marzo 2023) “” è l’atteso evento die aggiornamento in presenza, dedicato alamministrativo delle scuole e più inalscolastico, organizzato dall’Associazione Professionale “Dsgaonline” in convenzione con l’Istituto Principi Grimaldi di Modica. Le giornate formative prevedono l’esonero dal servizio e il rilascio dell’Attestato di frequenza (art. 67 CCNL 29.11.2007). Il meeting L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : INCONTRIAMOCI 2023: cultura e formazione per una scuola di valore. L’evento formativo per il mondo amministrazione… - CeMON_POI : Verona 6 e 7 maggio 2023 incontriamoci di nuovo in presenza ai meravigliosi Seminari Internazionali di Medicina Ome… - ComuneTreviso : Incontriamoci a Spazio Donna - sabato 25 marzo 2023 ore 16.00 - via Alzaia 121 - - ilregginoit : Reggio, l'associazione Incontriamoci Sempre ha incontrato lo chef Alì e l’artista Canale - ilregginoit : Reggio, l'associazione Incontriamoci Sempre ha incontrato lo chef Alì e l’artista Canale -