Incidente sul lavoro a Bagnatica: grave un 58enne (Di lunedì 27 marzo 2023) Bagnatica. Sarebbero gravi le condizioni di un uomo di 58 anni rimasto ferito nella mattinata di lunedì 27 marzo in un’azienda di via don Alessandro Bolis a Bagnatica. L’allarme è scattato attorno alle 6.30: sul posto si sono recati i carabinieri, i tecnici dell’Ats e il personale medico con ambulanze e l’elicottero alzatosi in volo da Bergamo. Sconosciuta al momento la dinamica di quanto accaduto. Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 marzo 2023). Sarebbero gravi le condizioni di un uomo di 58 anni rimasto ferito nella mattinata di lunedì 27 marzo in un’azienda di via don Alessandro Bolis a. L’allarme è scattato attorno alle 6.30: sul posto si sono recati i carabinieri, i tecnici dell’Ats e il personale medico con ambulanze e l’elicottero alzatosi in volo da Bergamo. Sconosciuta al momento la dinamica di quanto accaduto.

