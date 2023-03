Incidente stradale nel Trapanese: 6 morti. In rianimazione la 34enne ferita (Di lunedì 27 marzo 2023) E' viva la 34enne ferita gravemente nell'Incidente stradale avvento ieri nel Trapanese, che ha visto sei persone perdere la vita. E' ricoverata, ha precisato l'Asp all'AGI, nel reparto rianimazione ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 marzo 2023) E' viva lagravemente nell'avvento ieri nel, che ha visto sei persone perdere la vita. E' ricoverata, ha precisato l'Asp all'AGI, nel reparto...

