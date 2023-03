Incidente in autostrada a Origgio, la vittima era appena atterrata a Malpensa per incontrare il figlio (Di lunedì 27 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una donna di 64 anni di origine argentina è la vittima del gravissimo Incidente di ieri mattina sull’autostrada A8 ad Origgio. Gravissimo il marito 66enne che viaggiava con lei: i due erano appena sbarcati a Malpensa in arrivo da Buenos Aires ed erano diretti a Verona per incontrare il figlio. L’Incidente sulla autostrada A8 è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 27 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Una donna di 64 anni di origine argentina è ladel gravissimodi ieri mattina sull’A8 ad. Gravissimo il marito 66enne che viaggiava con lei: i due eranosbarcati ain arrivo da Buenos Aires ed erano diretti a Verona peril. L’sullaA8 è ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Incidente in autostrada: muore una donna di 64 anni. Decine di feriti, due gravi - - infoitinterno : Incidente tra più auto sull'autostrada A8, morta una donna e 4 i feriti - PasqualeMarro : #AutostradaA8, incidente stradale: 1 morto e oltre 10 feriti - scorpio66966 : RT @Danieldany1278: Oggi ho fatto tardi x che non ho mandato avanti l'ora ieri. Se passavo 15 minuti prima in quel punto dell'autostrada fo… - himeralive : Ancora incidenti nelle strade siciliane. Non sono ancora chiare le cause dell'incidente avvenuto nel pomeriggio su… -