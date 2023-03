(Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ morta nella notte la donna di 34 anni, Maria Pia Giambona, trasferita ieri in ospedale in condizioni disperate dopo il gravissimostradale avvenuto in tardo pomeriggio nelsulla provinciale 16 all’altezza di Lentina in direzione. Sale così a sette il bilancio delle vittime del violentotra due auto. Per estrarre i corpi dalle lamiere è stato necessario l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco, giunte da Trapani e da Alcamo. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PasqualeMarro : #Incidente #Custonaci: morta anche la sopravvissuta, le 7 vittime - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Grave incidente stradale nel rettilineo di Lentina, che porta a Custonaci località in provincia di Trapani.Sei persone… - direpuntoit : A #Trapani sette persone sono morte in uno scontro frontale. - live_palermo : Incidente mortale a #Custonaci, le vittime salgono a sette: le IMMAGINI dello scontro #incidente #mortale - Adnkronos : Incidente Custonaci, scontro frontale nel trapanese: morti sono 7 . #Adnkronos -

... 34 anni, l'unica superstite dell'stradale con sei morti avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sul rettilineo di Lentina, la strada provinciale che collega San Vito lo Capo enel ...... la strada provinciale che collega San Vito lo Capo e, in Sicilia. In nottata è morta ...Polstrada hanno compiuto i rilievi di rito per accertare le responsabilità e le cause dell', ......trasferita ieri in ospedale in condizioni disperate dopo il gravissimostradale avvenuto in tardo pomeriggio nel trapanese sulla provinciale 16 all'altezza di Lentina in direzione

Scontro frontale a Custonaci con sei vittime e un ferito grave: la ricostruzione del terribile incidente Virgilio Notizie

A perdere la vita sono stati quattro uomini e tre donne. Impressionante la scena presentatasi agli occhi dei soccorritori ...TRAPANI – Sei morti. Una strage. E una settima persona, di 34 anni, è in fin di vita. Resta fermo a sei il bilancio dell’ incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Trapa ...