Inchiesta Prisma | rinviata al 10 maggio l’udienza del processo Juve

L'udienza preliminare dell'Inchiesta Prisma che indaga sui conti della Juventus dal 2019 al 2021 è stata rinviata al 10 maggio. Il giudice Marco Picco si era ritirato per valutare le richieste di 50 azionisti che hanno chiesto di costituirsi parte civile. Una volta rientrato in aula ha ufficializzato il rinvio anche per la questione relativa alla competenza territoriale. Il giudice, che in primis dovrà decidere sul rinvio a giudizio di 12 tra dirigenti e amministratori della società bianconera - tra questi l'ex presidente Andrea Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved, l'ad Arrivabene e Fabio Paratici - si dovrà esprimere anche sulla richiesta della difesa di spostamento della sede dell'eventuale processo.

