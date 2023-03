Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Lo ha detto il legale della Juventus Maurizio Bellacosa al termine dell’udienza preliminare dell'inchiesta Prisma c… - sportface2016 : +++Inchiesta #Prisma: rinviata al 10 maggio l'udienza nel quale si dovrebbe discutere anche della competenza territoriale+++ #Juventus - mirkonicolino : Chi si attendeva la fine del mondo per oggi, è rimasto deluso (nemmeno #Ronaldo e #Dybala si sono costituiti in giu… - andreamusso97 : RT @cmdotcom: Inchiesta #Prisma, questa è la giustizia italiana: sentenza nel 2025, ma la FIGC ha già emesso il verdetto per la #Juve https… - sscalcionapoli1 : Ziliani su rinvio inchiesta Prisma: “Non cambia nulla, la Juve sarà condannata! Prove schiaccianti”… -

E' stata rinviata al 10 maggio l'udienza preliminare dell', che riguarda in particolare la Juventus e le presunte irregolarità nella gestione degli stipendi e dei bilanci nel corso della presidenza di Andrea Agnell i. In questo tempo il ...TORINO - Questa mattina a Torino è iniziata in tribunale davanti al gup Marco Picco l'udienza preliminare dell'che indaga sui bilanci della Juventus dal 2018 al 2021. Né Cristiano Ronaldo né Paulo Dybala sono rappresentati in aula dai propri avvocati e non si sono costituiti come parti civili ...L'che coinvolge la Juventus , denominata "" ha visto un nulla di fatto al su primo atto formale visto che l'udienza preliminare è stata rinviata al prossimo mercoledì 10 maggio per via ...

Inchiesta Prisma, l'udienza preliminare rinviata al 10 maggio La Gazzetta dello Sport

È arrivato il momento del fischio d’inizio: oggi, nella maxi aula 2 del Palazzo di giustizia di Torino, prenderà il via l’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma. Processo contro gli ex… Leggi ...L'inchiesta che coinvolge la Juventus, denominata "Prisma" ha visto un nulla di fatto al su primo atto formale visto che l'udienza preliminare è stata rinviata al prossimo mercoledì 10 maggio per via ...