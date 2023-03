Inchiesta Prisma, oggi udienza preliminare per la Juve: i dettagli (Di lunedì 27 marzo 2023) oggi l’udienza preliminare che vede coinvolta la Juve nell’Inchiesta Prisma, i bianconeri chiedono il cambio sede oggi l’udienza preliminare che vede coinvolta la Juve nell’Inchiesta Prisma, i bianconeri chiedono il cambio sede. La Juventus chiederà al Gup attraverso i suoi legali di pronunciarsi sulla competenza territoriale. Il reato di manipolazione del mercato (che è il più grave tra quelli contestati e perciò determina la competenza territoriale) si sarebbe consumato a Milano, dove ha sede la Borsa, o in subordine a Roma, dove si trovano i server di Piazza Affari. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023)l’che vede coinvolta lanell’, i bianconeri chiedono il cambio sedel’che vede coinvolta lanell’, i bianconeri chiedono il cambio sede. Lantus chiederà al Gup attraverso i suoi legali di pronunciarsi sulla competenza territoriale. Il reato di manipolazione del mercato (che è il più grave tra quelli contestati e perciò determina la competenza territoriale) si sarebbe consumato a Milano, dove ha sede la Borsa, o in subordine a Roma, dove si trovano i server di Piazza Affari. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

