Inchiesta Prisma | l’udienza verrà rinviata | “sospensione per scrivere il provvedimento”

(Di lunedì 27 marzo 2023) E’ ripresapreliminare sull’, il riferimento è allo scandalo che ha colpito il calcio italiano. La situazione più pericolosa è quella della Juventus, il club bianconero è stato punito con 15 punti di penalizzazione già scontati nella stagione in corso. Le accuse sono quelle sulle plusvalenze fittizie e sulla manovra stipendi. Il giudice valuta la richiesta di rinvio a giudizio del club e di altri 12 indagati, tra cui Agnelli, Nedved, Arrivabene e Paratici. La difesa della Juventus punta sulla questione della competenza territoriale e nel dettaglio sullo spostamento del processo da Torino a Milano o Roma. Foto di Alessandro Di Marco / AnsaL’ultimo aggiornamento Assente Andrea Agnelli. Agenzia delle entrate e Figc non sono presenti. E’ invece presente la Consob che potrebbe chiedere di essere ammessa fra le ...

Nell'ottobre 2022 la Procura di Torino ha comunicato la chiusura dell'e a novembre il Cda della Juve si è dimesso. Poi è arrivata la richiesta di rinvio a giudizio per 12 persone e ...Il giudice è chiamato a valutare le richieste di rinvio a giudizio per la società e 12 indagati (non presenti in aula): le difese puntano sulla competenza ...Juventus, ecco tutto quello che è successo, tappa per tappa, dall'apertura dell'a ...

Juve, inchiesta Prisma: diretta udienza preliminare, gli aggiornamenti Tuttosport

Così in un video pubblicato da Sky Sport, il pm Marco Gianoglio, uno dei titolari dell'inchiesta 'Prisma' che indaga sui bilanci della Juventus dal 2018 al 2021, uscendo dall'aula dopo la sospensione ...Juventus, settimana decisiva. Groviglio di rischi e speranze. Via alla udienza preliminare dell’inchiesta “Prisma” a Torino davanti giudice Marco Picco. Reati contestati: falso in bilancio, ostacolo ...