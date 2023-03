Inchiesta Prisma | la Juventus chiede lo spostamento del processo da Torino a Milano

(Di lunedì 27 marzo 2023) E’ il giorno dell’udienza preliminare dell’, che indaga sui bilanci delladal 2019 al 2021. Il Gup deve valutare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dall’accusa per lae altri 12 indagati (tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli). La difesa della– dopo essersi rivolta alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione –rà al giudice di esprimersi proprio sul tema della competenza territoriale e dellodelda. In breve, secondo i legali del club bianconero il presunto reato di manipolazione del mercato sarebbe competenza di, sede della Borsa, o di Roma, che ospita i server di Piazza Affari. Il Gup potrebbe ritenere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : A pochi giorni dall'udienza preliminare del processo penale per l'Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parl… - Gazzetta_it : Inchiesta Prisma, la Juve chiede lo spostamento del processo da Torino a Milano #Juventus - tuttosport : ?? #Juventus, inchiesta #Prisma La diretta dell'udienza preliminare ?? #Juve #SerieA #Tuttosport - sportface2016 : Inchiesta Prisma, la #Juventus chiede lo spostamento del processo a Torino a Milano - _EL_INDIO_08_A : RT @TuttiZangh: Anche oggi alla gazzetta hanno dimenticato l’udienza preliminare dell’inchiesta prisma a Torino ???? -

... dell'eventuale processonon se ne parlerebbe più fino a maggio, forse giugno, quando si ... Parliamo di indizi che non sono ancora diventati prove (vedi le intercettazioni) e di un'...È arrivato il momento del fischio d'inizio: oggi, nella maxi aula 2 del Palazzo di giustizia di Torino, prenderà il via l'udienza preliminare per l'. Processo contro gli ex vertici della Juventus che dovranno rispondere a vario titolo di false comunicazioni sociali, aggiotaggio informativo, false fatturazioni e ostacolo alla ...La settimana si apre con un appuntamento molto importante per la Juve . Questa mattina infatti è prevista l'udienza preliminare dell'al Tribunale di Torino . Segui tutti gli aggiornamenti in ...

Inchiesta Prisma, udienza preliminare: la Juve chiede lo spostamento del processo - Sportmediaset Sport Mediaset

09:40 - Il Gup, Marco Picco, dovrà decidere oggi se rinviare a giudizio la Juventus e i 12 ex dirigenti del club indagati, e sciogliere il nodo della competenza ...In mattinata, infatti, al Tribunale di Torino prenderà il via l'udienza preliminare dell'Inchiesta Prisma. Sarà il primo step che la società bianconera dovrà affrontare per quel che riguarda la ...