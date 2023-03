Inchiesta Prisma Juventus: decisione inaspettata del giudice! (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel corso di questa mattina si è svolta l’udienza preliminare riguardante l’Inchiesta Prisma che ha coinvolto la Juventus con le accuse di false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, false fatturazioni e aggiotaggio. Tra gli indagati ci sono l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli, oltre a Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Agnelli JuventusInchiesta Prisma, la decisione del giudice durante l’udienza Intorno alle ore dieci di questa mattina è iniziata l’udienza preliminare presso il Palazzo di Giustizia di Torino. Nel corso dell’udienza, in particolare dopo poco più di venti minuti, l’udienza è stata sospesa dal giudice. La decisione è arrivata per ascoltare le richieste di circa trenta azionisti di minoranza del club ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 27 marzo 2023) Nel corso di questa mattina si è svolta l’udienza preliminare riguardante l’che ha coinvolto lacon le accuse di false comunicazioni sociali, ostacolo alla vigilanza, false fatturazioni e aggiotaggio. Tra gli indagati ci sono l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli, oltre a Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Fabio Paratici. Agnelli, ladel giudice durante l’udienza Intorno alle ore dieci di questa mattina è iniziata l’udienza preliminare presso il Palazzo di Giustizia di Torino. Nel corso dell’udienza, in particolare dopo poco più di venti minuti, l’udienza è stata sospesa dal giudice. Laè arrivata per ascoltare le richieste di circa trenta azionisti di minoranza del club ...

