Inchiesta Prisma | è iniziata l’udienza preliminare | la richiesta della Juve

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 marzo 2023) E’ una giornata molto importante per il futurontus, è da pocodell’. Le accuse nei confronti del club bianconero riguardano le plusvalenze fittizie e la manovra stipendi. Nel primo caso lantus avrebbe concluso operazioni di calciomercato con squadre in Italia e all’estero, sovrastimando il valore dei calciatori per sistemare il bilancio. Nel secondo caso il club bianconero avrebbe fatto firmare scritture private ai calciatori per il pagamento posticipato degli stipendi nei primi mesipandemia da Covid. I giocatori avrebbero rinunciato ad una sola mensilità e non a quattro come comunicato dal club bianconero. Foto di Alessandro Di Marco / Ansa...