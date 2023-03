Inchiesta Juventus, udienza rinviata al 10 maggio. Ernst & Young citata come responsabile civile (Di lunedì 27 marzo 2023) Si è chiuso con un nulla di fatto il primo round in Tribunale dell’Inchiesta Prisma che indaga sui bilanci della Juventus dal 2018 al 2021. Il giudice per l’udienza preliminare Marco Picco ha disposto il rinvio dell’udienza al prossimo 10 maggio. La sessione odierna infatti è stata dedicata alle richieste di costituzione di parte civile. Non è stato invece nemmeno discusso il primo vero nodo della lunga battaglia in Aula: la competenza territoriale, che potrebbe portare a un lungo stop nel procedimento. L’unica vera novità riguarda Ernst & Young: oltre alla Juventus, infatti, anche la società di revisione contabile è stata citata come responsabile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Si è chiuso con un nulla di fatto il primo round in Tribunale dell’Prisma che indaga sui bilanci delladal 2018 al 2021. Il giudice per l’preliminare Marco Picco ha disposto il rinvio dell’al prossimo 10. La sessione odierna infatti è stata dedicata alle richieste di costituzione di parte. Non è stato invece nemmeno discusso il primo vero nodo della lunga battaglia in Aula: la competenza territoriale, che potrebbe portare a un lungo stop nel procedimento. L’unica vera novità riguarda: oltre alla, infatti, anche la società di revisione contabile è stata...

