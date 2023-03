Inchiesta Juventus | udienza preliminare al via ma c’è già un lungo stop in vista | ecco perché

(Di lunedì 27 marzo 2023) L’sui conti dellaarriva in un aula di tribunale. Davanti al giudice Marco Picco inizia l’dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene, Fabio Paratici, il legale Cesare Gabasio e altri sei ex vertici bianconeri formulata dalla procura di Torino. Ma con ogni probabilità il procedimento subirà immediatamente un. È probabile che le difese sollevino la questione della competenza territoriale dell’indagine e quindi dell’eventuale processo. Tutto dipende da uno reati contestati dal pool di magistrati, del quale non fa più parte il pubblico ministero Ciro Santoriello, che ha deciso di astenersi dopo le polemiche per le frasi sul suo tifo per il Napoli e “l’odio per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Questa per me è una bella mattina e voglio condividerla con voi. Il #Corriere racconta che la Procura di Torino avv… - capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: al via un procedimento che potrebbe arrivare a conclusione tra tre anni e nel frattempo la… - mirkonicolino : (Calcio&Finanza) 'Poco meno di una trentina di piccoli azionisti della #Juventus chiederanno, tramite il #Codacons,… - Cesare25674154 : RT @capuanogio: Vaciago su #Tuttosport: al via un procedimento che potrebbe arrivare a conclusione tra tre anni e nel frattempo la #Juventu… - Tutto_CalcioNew : #InchiestaPrisma, la #Juventus chiede lo spostamento del processo a Milano #tuttocalcionews #calcio -

Intanto però è arrivato il giorno dell'udienza preliminare dell'Prisma, che indaga sui conti delladal 2019 al 2021. L'appuntamento è davanti al Gup (Giudice per l'udienza ...... nel 2006 è consigliere dell'Exor, e nel 2010 diventa Presidente dellaFootball Club. ... E ora che Andrea per l'sulle plusvalenze fittizie e il falso in bilancio si è dimesso da tutte ...Giornata importantissima, fuori dal campo, per laper quanto riguarda l'Prisma . Oggi è infatti in programma l'udienza preliminare al Tribunale di Torino davanti al Gup Marco Picco: in primis si deciderà sul rinvio a giudizio di 12 ...

Juve, inchiesta Prisma: diretta udienza preliminare, gli aggiornamenti Tuttosport

Su Corriere di Torino: "Inchiesta Juve, oggi gli ex vertici davanti al giudice. La difesa della società: nessun falso in bilancio". Dalle plusvalenze alle manovre stipendi, Agnelli e gli ex dirigenti ...L’inchiesta sui conti della Juventus arriva in un aula di tribunale. Davanti al giudice Marco Picco inizia l’udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Agnelli, Pavel Nedved ...