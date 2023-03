Incendio vagoni merci a Roma, 800 pendolari bloccati a Campoleone (VIDEO) (Di lunedì 27 marzo 2023) L’Incendio dei vagoni merci a Roma Casilina ha ‘lasciato a piedi’ oltre 800 pendolari. Dalle 12 di oggi i viaggiatori sono rimasti bloccati alla stazione di Campoleone. Stanno arrivando mezzi sostitutivi, autobus che però non riescono a soddisfare la richiesta dei numerosissimi pendolari che dovevano raggiungere non solo Roma, ma anche altre località italiane. Polizia locale e volontari in aiuto dei pendolari fermi a Campoleone Sul posto sono intervenuti diverse pattuglie della Polizia locale di Aprilia e Lanuvio e i volontari della Protezione civile di Lanuvio per dare sostegno ai pendolari con beni di prima necessità. Sono arrivati da poco anche altri volontari di Aprilia, di Genzano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 marzo 2023) L’deiCasilina ha ‘lasciato a piedi’ oltre 800. Dalle 12 di oggi i viaggiatori sono rimastialla stazione di. Stanno arrivando mezzi sostitutivi, autobus che però non riescono a soddisfare la richiesta dei numerosissimiche dovevano raggiungere non solo, ma anche altre località italiane. Polizia locale e volontari in aiuto deifermi aSul posto sono intervenuti diverse pattuglie della Polizia locale di Aprilia e Lanuvio e i volontari della Protezione civile di Lanuvio per dare sostegno aicon beni di prima necessità. Sono arrivati da poco anche altri volontari di Aprilia, di Genzano ...

