Incendio a Fiumicino, brucia un deposito dei pescatori: reti divorate dalle fiamme (Di lunedì 27 marzo 2023) Fiumicino – Notte di fiamme e paura sul litorale romano, dove un Incendio è divampato in uno dei depositi delle attrezzature dei pescatori della flotta di Fiumicino. Il rogo, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, si è sviluppato nell’area di via delle Carpe, non lontano dal molo nord del porto canale. Secondo quanto riferiscono i pescatori, sono andate distrutte nove reti da pesca e danneggiati gli esterni di sei container. Fortunatamente, anche grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme non sono riuscite a penetrare all’interno dei locali, evitando danni maggiori. Si indaga per capire le cause che hanno dato origine al rogo e, al momento, non si esclude nessuna ipotesi. Secondo i rappresentanti di categoria, ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 marzo 2023)– Notte die paura sul litorale romano, dove unè divampato in uno dei depositi delle attrezzature deidella flotta di. Il rogo, avvenuto nella notte tra sabato e domenica, si è sviluppato nell’area di via delle Carpe, non lontano dal molo nord del porto canale. Secondo quanto riferiscono i, sono andate distrutte noveda pesca e danneggiati gli esterni di sei container. Fortunatamente, anche grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, lenon sono riuscite a penetrare all’interno dei locali, evitando danni maggiori. Si indaga per capire le cause che hanno dato origine al rogo e, al momento, non si esclude nessuna ipotesi. Secondo i rappresentanti di categoria, ...

