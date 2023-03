Incendio a Corcolle | a fuoco rifiuti vicino a un capannone

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 marzo 2023) –, nel VI municipio “delle Torri” di Roma. Le fiamme sono divampate domenica sera nella zona Giardini di. Le telefonate d’allarme al 112 hanno cominciato ad arrivare alle 20.30 da parte dei residenti in ansia per il forte odore e per le dimensioni dell’visibile anche da chilometri. Le fiamme sono partite da un terrenoa unpieno die di materiali di scarto. La zona dell’, chilometro 22,400 della via Polense ha richiamato due squadre dei vigili delcon due autobotti e un carro schiuma.