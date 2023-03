"In Italia 1 bambino ogni 10 giorni muore per soffocamento" (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - "ogni anno in Italia circa 65mila persone muoiono per mancanza o ritardi nel primo intervento. Solo per soffocamento, in Europa perdono la vita 500 bambini all'anno, in Italia uno ogni 10 giorni, con 1.000 ospedalizzazioni annuali legate a questi incidenti". Così Marco Squicciarini, docente di Consulcesi e medico coordinatore dell'attività di formazione Blsd del ministero della Salute, che aggiunge: "In oltre la metà dei casi è presente un adulto non preparato ad intervenire con manovre di disostruzione". "Ai giovani medici neo-laureati che cercano di inserirsi nel settore lavorativo - afferma l'esperto e formatore in rianimazione cardiopolmonare - viene fin da subito richiesto il certificato Blsd come primo documento per iniziare a lavorare. Eppure, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 24 mar. (Adnkronos Salute) - "anno incirca 65mila persone muoiono per mancanza o ritardi nel primo intervento. Solo per, in Europa perdono la vita 500 bambini all'anno, inuno10, con 1.000 ospedalizzazioni annuali legate a questi incidenti". Così Marco Squicciarini, docente di Consulcesi e medico coordinatore dell'attività di formazione Blsd del ministero della Salute, che aggiunge: "In oltre la metà dei casi è presente un adulto non preparato ad intervenire con manovre di disostruzione". "Ai giovani medici neo-laureati che cercano di inserirsi nel settore lavorativo - afferma l'esperto e formatore in rianimazione cardiopolmonare - viene fin da subito richiesto il certificato Blsd come primo documento per iniziare a lavorare. Eppure, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZanAlessandro : Fratelli d’Italia continua ad accanirsi contro i bambini. Oggi Cirielli vuole togliere la patria potestà alle madri… - pupidda39 : RT @Sabrina04925854: Utero in affitto. Nascono due gemelli, uno è down e la coppia lo lascia alla madre surrogata - HuffPost Italia Volete… - SStef_III : RT @Sabrina04925854: Utero in affitto. Nascono due gemelli, uno è down e la coppia lo lascia alla madre surrogata - HuffPost Italia Volete… - AngeloKhatib : RT @Sabrina04925854: Utero in affitto. Nascono due gemelli, uno è down e la coppia lo lascia alla madre surrogata - HuffPost Italia Volete… - Bannata4 : RT @Sabrina04925854: Utero in affitto. Nascono due gemelli, uno è down e la coppia lo lascia alla madre surrogata - HuffPost Italia Volete… -