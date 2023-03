In Israele la situazione sta precipitando e anche il destino di Netanyahu appare segnato (Di lunedì 27 marzo 2023) L’anno che segna il 75esimo anniversario della nascita di Israele non poteva aprirsi in un modo più drammatico, lo Stato ebraico – come dice il leader dell’opposizione Yair Lapid – “non è mai stato così vicino al crollo”. Sono bastati meno di 90 giorni di governo a Benjamin Netanyahu e i suoi nuovi amici di Jewish Power (Itamar Ben-Gvir) e Bezalel Smotrich (Sionismo religioso) per minare le basi della democrazia e la parte sana dello Stato è scesa in piazza. Da mesi ogni “maledetto sabato sera” la gente organizzata e non, ha occupato strade, ponti, snodi autostradali, città piccole e grandi come Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa per difendere lo Stato dal “ribaltone”, quello che consente alla maggioranza più risicata della Knesset (61 seggi su 120) di ribaltare le sentenze della Corte Suprema, di mettere le nomine dei giudici nelle mani della politica ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) L’anno che segna il 75esimo anniversario della nascita dinon poteva aprirsi in un modo più drammatico, lo Stato ebraico – come dice il leader dell’opposizione Yair Lapid – “non è mai stato così vicino al crollo”. Sono bastati meno di 90 giorni di governo a Benjamine i suoi nuovi amici di Jewish Power (Itamar Ben-Gvir) e Bezalel Smotrich (Sionismo religioso) per minare le basi della democrazia e la parte sana dello Stato è scesa in piazza. Da mesi ogni “maledetto sabato sera” la gente organizzata e non, ha occupato strade, ponti, snodi autostradali, città piccole e grandi come Tel Aviv, Gerusalemme, Haifa per difendere lo Stato dal “ribaltone”, quello che consente alla maggioranza più risicata della Knesset (61 seggi su 120) di ribaltare le sentenze della Corte Suprema, di mettere le nomine dei giudici nelle mani della politica ma ...

