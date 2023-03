In Cupra i giovani hanno la leadership E sono la garanzia per il nostro futuro

(Di lunedì 27 marzo 2023) Pierantonio Vianello, brand manager di, in esclusiva a ilGiornale.it, racconta qualii punti di forza del marchio, del presente e del

Il successoè superiore alle più rosee aspettative, largo ai. Metamorfosi Seat: dalle quattro alle due ruoteIn appena 5 anni le insegne ramate hanno fatto breccia nel cuore degli automobilisti, di quelliin particolari: in Italia laLeon ha clienti di appena 34 anni, l'età media più bassa in ...Attualmente ci sono 57 imprenditori coinvolti nella rete italiana, con 83 punti vendita e 100Master , cioè dei venditoried istruiti specificatamente per il marchio spagnolo. "Abbiamo ...

Strategie | Fenomeno Cupra: vendite alle stelle. Ma che accade ora al marchio Seat Motorbox

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...È questo il messaggio che portano con sé gli studenti dell’Istituto professionale Ciccarelli di Cupra Marittima che nei giorni scorsi hanno visitato Casa Ama, la comunità terapeutica che a Castel di L ...