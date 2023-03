Un uomo di 55 anni è stato denunciato dalla Polizia a Monza, per aver interrotto ieri la messa in una chiesa del centro storico, Santa Maria, Maddalena e Teresa, gridando frasi ine spogliandosi. All'uomo, di nazionalità marocchina, era stato revocato il permesso di soggiorno a causa dei numerosi reati commessi in Italia. Quando due pattuglie della Polizia sono entrate in ...E' entrato in una chiesa mentre il prete stava celebrando la messa, gridando delle frasi in lingua araba. E' successo domenica mattina a Monza, presso la chiesa delle Sante Maria Maddalena e Teresa. ...Un uomo di 55 anni è stato denunciato dalla Polizia a Monza, per aver interrotto ieri la messa in una chiesa del centro storico, Santa Maria, Maddalena e Teresa, gridando frasi ine spogliandosi. All'uomo, di nazionalità marocchina, era stato revocato il permesso di soggiorno a causa dei numerosi reati commessi in Italia. Quando due pattuglie della Polizia sono entrate in ...

Impreca in arabo in chiesa durante la messa, denunciato a Monza Agenzia ANSA

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dalla Polizia a Monza, per aver interrotto ieri la messa in una chiesa del centro storico, Santa Maria, Maddalena e Teresa, gridando frasi in arabo e spogliandosi ...