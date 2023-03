Impiccato in carcere Per la procura è suicidio | ma la famiglia non ci crede | “Lividi sul corpo e negano autopsia”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Era il 12 ottobre 2022, quando Stefano Dal Corso, detenuto romano originario del Tufello, veniva trovato misteriosamente privo di vita nell’infermeria delCasa Massima di Oristano. Ora, a distanza di qualche mese, parte un raccolta fondi per poter finanziare le indagini e così cercare di far luce sul giallo della sua improvvisa e, al momento, inspiegabile morte. Rebibbia, si impicca in cella a soli 30 anni: sarebbe uscito tra 3 mesi Il mistero delindi Stefano Dal Corso Stefano Dal Corso aveva 42 anni. Era entrato ina Roma lo scorso 19 agosto. Poi, successivamente, dopo qualche settimana, ai principi di ottobre, lo avevano trasferito temporaneamente in Sardegna per consentirgli di presenziare a un processo. Dopodiché, Dal Corso sarebbe dovuto rientrare a Roma il giorno del 13 ottobre ...

... dunque, non c'è alcun dubbio: Stefano, nato e cresciuto nel quartiere romano Tufello , si è alla grata davanti la finestra, proprio sopra il letto, in. Nessuno avrebbe potuto fare ...

Era il 12 ottobre 2022, quando Stefano Dal Corso, detenuto romano originario del Tufello, veniva trovato misteriosamente privo di vita nell’infermeria del carcere Casa Massima di Oristano. Ora, a dist ...Una raccolta fondi per finanziare le indagini volte a fare luce sul giallo della morte di Stefano Dal Corso, il detenuto romano, originario del Tufello, trovato misteriosamente senza vita nell'inferme ...