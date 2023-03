Impasto magico per panini all’olio fatti in casa | wow!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 marzo 2023) Con questo, potete realizzared’oliva, morbidissimi e golosi, esattamente come quelli del fornaio! Non ci credete? Mettetevi al lavoro allora, ma giù le mani dall’impastatrice. Non vi servirà, vi basterà un cucchiaio di legno o, meglio ancora, le vostre magiche mani di fata. Farciteli come preferite e portateli con voi al lavoro. Preparateli come merenda per l’intervallo dei vostri piccoli scolari, insomma, servitevene come preferite, anche solo per far scarpetta ad uno dei vostri sughi mozzafiato. Pronte? Forza, noi iniziamo!per: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: latte in polvere, 3 cucchiai lievito di birra, 1 cucchiaio olio d’oliva, 3 cucchiai zucchero, 1 ...