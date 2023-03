Immigrati, click day per 82mila ma sono pochi: l’Italia ha fame di manodopera (Di lunedì 27 marzo 2023) Lunedì 27 marzo è il click day per gli Immigrati. Si attende infatti l’arrivo degli 82.705 lavoratori extracomunitari che il decreto flussi ha ammesso per quest’anno. Il numero è superiore di circa 13mila unità rispetto alle 69.700 del 2022. Tuttavia il fabbisogno di manodopera per l’agricoltura, in particolare, è superiore. Dei nuovi ingressi del 2023, oltre la metà – 44mila contro i 42mila dello scorso anno – rappresentano le quote per il lavoro stagionale. In questo caso gli Immigrati andranno a lavorare principalmente nelle aziende agricole e nel comparto turistico-alberghiero. Un numero, tuttavia, ancora basso secondo le maggiori organizzazioni di settore, secondo le quali nelle campagne italiane servirebbero 100mila addetti come minimo. Un’assemblea dei lavoratori bengalesi sfruttati nei laboratori tessili di ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 27 marzo 2023) Lunedì 27 marzo è ilday per gli. Si attende infatti l’arrivo degli 82.705 lavoratori extracomunitari che il decreto flussi ha ammesso per quest’anno. Il numero è superiore di circa 13mila unità rispetto alle 69.700 del 2022. Tuttavia il fabbisogno diper l’agricoltura, in particolare, è superiore. Dei nuovi ingressi del 2023, oltre la metà – 44mila contro i 42mila dello scorso anno – rappresentano le quote per il lavoro stagionale. In questo caso gliandranno a lavorare principalmente nelle aziende agricole e nel comparto turistico-alberghiero. Un numero, tuttavia, ancora basso secondo le maggiori organizzazioni di settore, secondo le quali nelle campagne italiane servirebbero 100mila addetti come minimo. Un’assemblea dei lavoratori bengalesi sfruttati nei laboratori tessili di ...

