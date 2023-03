Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 marzo 2023) Donald Trump si ricandida alla presidenza degli Stati Uniti. Le elezioni del 2024 saranno "la battaglia finale", ha detto il tycoon infiammando la platea della sua prima manifestazione elettorale ufficiale, in Texas. "Se mi riporterete alla Casa Bianca, gli Stati Uniti saranno di nuovo una nazione libera", ha aggiunto Trump, assicurando che saprà rispondere alle accuse nei suoi confronti, come quella di aver pagato in nero nel 2016 Stormy Daniels, la pornostar che aveva minacciato di rivelare, in piena campagna presidenziale, la loro breve relazione.