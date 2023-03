Illegale il prestito-ponte ad Alitalia, dovrà restituirlo. Il disastro dei governi Gentiloni e Conte due (Di lunedì 27 marzo 2023) È stato considerato Illegale dalla Ue e, quindi, va restituito, il prestito-ponte da 400 milioni di euro concesso, nel 2019, dal governo italiano, in particolare dagli ’esecutivi Gentiloni e poi Conte due, ad Alitalia Società Aerea Italiana spa e alla sua controllata Alitalia CityLiner. Lo ha deciso la Commissione Europea concludendo che il prestito-ponte da 400 milioni di euro considerato Illegale per le norme dell’Ue sugli aiuti di Stato deve, a questo punto, essere recuperato, compresi gli interessi, da Alitalia. Il prestito-ponte, spiega la portavoce della Commissione Europea per la Concorrenza, Arianna Podestà, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) È stato consideratodalla Ue e, quindi, va restituito, ilda 400 milioni di euro concesso, nel 2019, dal governo italiano, in particolare dagli ’esecutivie poidue, adSocietà Aerea Italiana spa e alla sua controllataCityLiner. Lo ha deciso la Commissione Europea concludendo che ilda 400 milioni di euro consideratoper le norme dell’Ue sugli aiuti di Stato deve, a questo punto, essere recuperato, compresi gli interessi, da. Il, spiega la portavoce della Commissione Europea per la Concorrenza, Arianna Podestà, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Non so se ridere o piangere: la Commissione dichiara illegale il “prestito” da 400 milioni de 2019 ad Alitalia. E… - ultimora_pol : ?? La Commissione europea ordina all'Italia di recuperare un prestito di 400 milioni di euro, maggiorato degli inte… - ilpost : La Commissione Europea ha stabilito che il prestito da 400 milioni di euro erogato nel 2019 ad Alitalia dallo Stato… - Carmlia23 : RT @davcarretta: Non so se ridere o piangere: la Commissione dichiara illegale il “prestito” da 400 milioni de 2019 ad Alitalia. E ordina… - dariodenni : RT @ardigiorgio: Ma quindi quando Conte ha prestato i soldi ad Alitalia, pensava che pure quelli fossero #graduidamende? -