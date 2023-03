Illegale il prestito di Stato da 400 milioni di euro ad Alitalia

(Di lunedì 27 marzo 2023) Per la Commissionepea ildidi 400diconcesso dall’Italia nel 2019 alla compagnia aereaai sensi delle norme dell’Ue sugli aiuti di. Per Bruxelles il governo italiano deve quindi recuperare l’aiuto diillegittimo, più gli interessi, da, ma non è tenuta a farlo da Ita Airways. Per la Commissionepea ildiconcesso alla compagnianel 2019 è incompatibile con le norme dell’Ue “L’esclusione di Ita dalle richieste di restituzione delponte adè la dimostrazione che siamo nel giusto e continueremo su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Non so se ridere o piangere: la Commissione dichiara illegale il “prestito” da 400 milioni de 2019 ad Alitalia. E… - ultimora_pol : ?? La Commissione europea ordina all'Italia di recuperare un prestito di 400 milioni di euro, maggiorato degli inte… - Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha concluso che il prestito ponte da 400 milioni di euro concesso ad Alitalia nel 2019 rappr… - LucianoRomeo9 : RT @ultimora_pol: ?? La Commissione europea ordina all'Italia di recuperare un prestito di 400 milioni di euro, maggiorato degli interessi,… - chiarapellegri9 : RT @ultimora_pol: ?? La Commissione europea ordina all'Italia di recuperare un prestito di 400 milioni di euro, maggiorato degli interessi,… -

...alla sua controllata Alitalia CityLiner èper le norme dell'Ue sugli aiuti di Stato. L'Italia deve quindi recuperare l'aiuto di Stato illegittimo, più gli interessi, da Alitalia. Il...C'è da aggiungere, per far capire quanto sia pesante la tegola Alitalia per le casse statali, che anche ilda 900 milioni di euro degli anni 2017 - 2018 è stato consideratoe quindi ...Ilda 400 milioni di euro erogato dallo Stato Italiano per Alitalia nel 2019 è da considerarsi un aiuto di Stato e pertanto èai sensi delle norme comunitarie. Per questo motivo la ...

Alitalia, Ue: illegale il prestito da 400 milioni di euro del 2019 TGCOM

Per la Commissione europea il prestito di Stato di 400 milioni di euro concesso dall’Italia nel 2019 alla compagnia aerea Alitalia è illegale ai sensi delle norme dell’Ue sugli aiuti di Stato. Per ...Anche i due prestiti del 2017 per un totale di 900 milioni di euro erano illegali, la Commissione europea ha stabilito alla fine del 2021. I garanti della concorrenza hanno concluso allora, come ...