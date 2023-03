(Di lunedì 27 marzo 2023)cona partire da 19,99€ al mese per la linea fissa con velocitàa 2,5 Gbps, ma la definisce da 5 Gbps complessiva perché ogni collegamento tramite cavo avrà la sua velocità dedicata. L’offerta per il fisso è conveniente per chi è già clientesu mobile, in linea con gli altri operatori se invece non si è già clienti, ma la vera rivoluzione è sulla trasparenza e sui costi davvero per sempre. La sottoscrizione dell’offerta include il router. sviluppato interamente dall’azienda di telecomunicazione francese, e l’installazione.con Vodafone in sconto per tutti a 24,90€ a 2,5 Gbpscon...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giannifioreGF : #iliad #fibra con tutto illimitato fino a 5Gbps - CarmenVolo : @Stefani21565813 ILIAD , corretti , nessun aumento in 5 anni , mantiene le promesse, gli operatori rispondono semp… - Pa_Re81 : @Stefani21565813 Io ho iliad ormai da 5 anni sempre pagato 6,99€ al mese tutto compreso e 40giga al mese di interne… - tecnoandroidit : Iliad e la Fibra ottica: questo il prezzo migliore per gli italiani - - IliadItalia : @andreapastori67 Ciao Andrea ???? Stiamo lavorando costantemente per ampliare la copertura e speriamo presto di esser… -

Com'è l'offertae quanto costa Quali zone sono coperte Conviene cambiare operatore per la linea fissa Come attivarla Ecco qui tutto quello che devi sapere. leggi anchenon ...Per i già clienti , è possibile richiedere laa soli 19,99 euro invece di 24,99 euro al mese, basterà verificare la copertura dal sito ....che con la concorrenza spietata del mercato italiano tutti gli operatori (fatta eccezione per)... sono necessari per aumentare la diffusione dellae per cogliere tutte le opportunità di ...

Le offerte Iliad fibra ottica per internet casa a marzo 2023 Facile.it

Iliad offre dei vantaggi esclusivi per i professionisti attraverso le offerte Iliad Business, ecco le migliori di Marzo 2023.Iliad lancia la Fibra ottica per tutti i suoi clienti. L'occasione low cost per gli abbonati che cercano connessioni a tutta velocità ...