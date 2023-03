Ilaria Cucchi: «Mi sono fatta legare come Wissem Abdel Latif: è stato terribile» (Di lunedì 27 marzo 2023) La senatrice di Sinistra Italiana Ilaria Cucchi si è presentata all’unità operativa del servizio psichiatrico dell’Asl 3. Dove due medici e due infermieri sono indagati in relazione alla morte del migrante Wissem Abdel Latif. L’uomo è deceduto il 28 novembre del 2021 mentre era ricoverato in ospedale. Nei loro confronti le accuse sono di omicidio colposo e falso per omissione nella cartella clinica. Il reparto si trova all’interno dell’ospedale San Camillo. «sono qua perché ho letto la storia di Wissem e dopo avere appreso dell’inchiesta sui sanitari ho deciso di vedere coi miei occhi il luogo dove è morto quando già era nelle mani dello stato italiano», ha detto secondo quanto racconta oggi l’edizione romana di ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) La senatrice di Sinistra Italianasi è presentata all’unità operativa del servizio psichiatrico dell’Asl 3. Dove due medici e due infermieriindagati in relazione alla morte del migrante. L’uomo è deceduto il 28 novembre del 2021 mentre era ricoverato in ospedale. Nei loro confronti le accusedi omicidio colposo e falso per omissione nella cartella clinica. Il reparto si trova all’interno dell’ospedale San Camillo. «qua perché ho letto la storia die dopo avere appreso dell’inchiesta sui sanitari ho deciso di vedere coi miei occhi il luogo dove è morto quando già era nelle mani delloitaliano», ha detto secondo quanto racconta oggi l’edizione romana di ...

