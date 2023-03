Il “trucco” degli scafisti, usano le donne incinte per la loro strategia. L’allarme del medico di Lampedusa (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre l’emergenza migranti è tornata centrale nell’agenda dell’Unione europea grazie al premier Giorgia Meloni, la situazione a Lampedusa è fuori controllo. Oltre due mila persone sbarcate in meno di 24 ore e i medici sono in estrema difficoltà. Perché c’è un fenomeno nuovo rispetto al passato e un ulteriore allarme legato alle clandestine incinte, che spesso arrivano in Italia in procinto di partorire. Un fenomeno che sta crescendo in maniera esponenziale e che desta più di qualche preoccupazione. A gettare i riflettori sulla specificità di questo problema è il direttore del poliambulatorio di Lampedusa Francesco D’Arca. La strategia criminale degli scafisti con le donne incinte Interpellato dal Corriere della Sera avverte che sta cambiando il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre l’emergenza migranti è tornata centrale nell’agenda dell’Unione europea grazie al premier Giorgia Meloni, la situazione aè fuori controllo. Oltre due mila persone sbarcate in meno di 24 ore e i medici sono in estrema difficoltà. Perché c’è un fenomeno nuovo rispetto al passato e un ulteriore allarme legato alle clandestine, che spesso arrivano in Italia in procinto di partorire. Un fenomeno che sta crescendo in maniera esponenziale e che desta più di qualche preoccupazione. A gettare i riflettori sulla specificità di questo problema è il direttore del poliambulatorio diFrancesco D’Arca. Lacriminalecon leInterpellato dal Corriere della Sera avverte che sta cambiando il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aude_ita : RT @SecolodItalia1: Il “trucco” degli scafisti, usano le donne incinte per la loro strategia. L’allarme del medico di Lampedusa https://t.c… - SecolodItalia1 : Il “trucco” degli scafisti, usano le donne incinte per la loro strategia. L’allarme del medico di Lampedusa… - DanielaPF75 : RT @marfrot: @BielorussaRM @MrMortuus Ah il vecchio trucco, come Katyn era opera dei nazisti (e lo 'è stata' per 40 anni, fino all'apertura… - PaoloMRCorti : RT @marfrot: @BielorussaRM @MrMortuus Ah il vecchio trucco, come Katyn era opera dei nazisti (e lo 'è stata' per 40 anni, fino all'apertura… - marfrot : @BielorussaRM @MrMortuus Ah il vecchio trucco, come Katyn era opera dei nazisti (e lo 'è stata' per 40 anni, fino a… -