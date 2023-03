Il trasloco obbligato dal Franchi può costare 30 milioni alla Fiorentina

(Di lunedì 27 marzo 2023) Una scelta obbligata che mette in difficoltà soltanto lae i suoi tifosi. Continua a far discutere la necessità, per i viola, di dover trovare una nuova casa in cui disputare le partite nei due anni in cui ilsarà inagibile per i lavori di ristrutturazione (finanziati con 200di euro pubblici L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Pertanto nel momento in cui Lei avrà effettuato ildal vecchio al nuovo appartamento, ... contestualmente al cambio di residenza, Lei saràal pagamento della tassa sui rifiuti ...Russia, scacco matto all'Europastorico in Asia per partecipare alle competizioni Guerra ...auto La speranza di proroga è legata alle Europee del 2024 L'auto elettrica sarà un tema...... per fare shopping, per una gita in famiglia, ma anche per organizzare un. Ci sono persino ... che hale diverse realtà che si trovano al suo interno a trasferire temporaneamente la ...

Il trasloco viola e i suoi problemi. Commisso ora dovrà rivedere la concessione Viola News

Dopo i contatti degli ultimi giorni di mercato della scorsa sessione invernale, è tutt’altro che archiviata la questione tra l’Inter e il difensore dell’Atalanta, Merih Demiral. Questo è quanto scrive ...FirenzeViola.it foto di Federico De Luca Sarà che ormai da tempo parlare di stadio, nuovo o ristrutturato che sia, sembra quasi un ripetersi di concetti già conosciuti, ma certo che la vicenda relativ ...