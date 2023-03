“Il tempo anteriore. Archivi dell’IO” di Adriano Eccell al Museo Irpino (Di lunedì 27 marzo 2023) tempo di lettura: 2 minutiUN ANNO DI MOSTRE AL Museo Irpino 4 Marzo 2023 – 9 marzo 2024 Museo Irpino COMPLESSO MONUMENTALE CARCERE BORBONICO 31 marzo 29 aprile Adriano ECCEL IL tempo INTERIORE. Archivi dell’IO (Opere 1985-2012) cura di Martina Belluto, Gerardo Fiore e Franco Sortini. Per il secondo appuntamento con “Un anno di mostre al Museo Irpino”, nelle sale espositive del Museo Irpino verrà inaugurata Venerdì 31 Marzo alle ore 17.00, la mostra antologica Adriano Eccel. Il tempo interiore. Archivi dell’IO Opere 1985–2012. Organizzata dalla Provincia di Avellino e dal Museo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023)di lettura: 2 minutiUN ANNO DI MOSTRE AL4 Marzo 2023 – 9 marzo 2024COMPLESSO MONUMENTALE CARCERE BORBONICO 31 marzo 29 aprileECCEL ILINTERIORE.(Opere 1985-2012) cura di Martina Belluto, Gerardo Fiore e Franco Sortini. Per il secondo appuntamento con “Un anno di mostre al”, nelle sale espositive delverrà inaugurata Venerdì 31 Marzo alle ore 17.00, la mostra antologicaEccel. Ilinteriore.Opere 1985–2012. Organizzata dalla Provincia di Avellino e dal...

