(Di lunedì 27 marzo 2023) I tatuaggi? Tutte copie di copie di copie. A sentire Gabriele Pellerone, 30 anni, tatuatore milanese di fama internazionale, già espositore degli originali quadri tatuati su pelle sintetica alla Biennale Arte, l’originalità nel suo lavoro è ormai una merce rarissima. Non tanto perché lui e i suoi colleghi non siano in grado di concepire qualcosa di mai visto prima, ma perché spesso i clienti, come dice lui, «scelgono da appositi cataloghi di motivi classici o vogliono copiare figure già viste su libri, sul web o altri tatuaggi indossati da celebrity». Per ovviare a questa situazione, che fa assomigliare un «tribale» a un altro o moltiplica all’infinito i tatuaggi di Neymar o Angelina Jolie sui corpi di illustri sconosciuti, Pellerone si è affidato all’A.I., ovvero l’, utilizzando il software Midjourney. Con questo programma ...

Il tatuaggio lo fa l'intelligenza artificiale Panorama

A Milano c’è il primo studio che utilizza l’intelligenza artificiale per generare le immagini da incidere sulla pelle. Basta chiedere e il computer si trasforma in artista.Tatuaggi e intelligenza artificiale uniti nell'opera PosAIdon di Gabriele Pellerone. Si prospetta così una nuova era per il mondo del tattoo: disegni unici, sofisticati e personalizzati, con una ...