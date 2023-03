"Il suo sciopero della fame...". Cospito, "no" ai domiciliari e bomba dei giudici (Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora un doppio "no" incassato da Alfredo Cospito: l'anarchico resta all'ospedale San Paolo di Milano e al 41 bis. Il tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari hanno infatti respinto la richiesta di differire la pena per gravi ragioni di salute e di andare agli arresti domiciliari a Viterbo, a casa di una delle due sorelle. Secondo i giudici la condizione sanitaria di Cospito "non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanità della pena, avuto riguardo alle condizioni oggettive del detenuto". E ancora, aggiungono le toghe, le condizioni sono "certamente precarie e a grave rischio", ma "sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l'ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova possono essere monitorate nel modo più attento". Dunque, nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora un doppio "no" incassato da Alfredo: l'anarchico resta all'ospedale San Paolo di Milano e al 41 bis. Il tribunale di sorveglianza di Milano e quello di Sassari hanno infatti respinto la richiesta di differire la pena per gravi ragioni di salute e di andare agli arrestia Viterbo, a casa di una delle due sorelle. Secondo ila condizione sanitaria di"non si palesa neppure astrattamente confliggente con il senso di umanitàpena, avuto riguardo alle condizioni oggettive del detenuto". E ancora, aggiungono le toghe, le condizioni sono "certamente precarie e a grave rischio", ma "sono il frutto di una deliberata e consapevole scelta e attraverso l'ubicazione nel reparto ospedaliero dove si trova possono essere monitorate nel modo più attento". Dunque, nel ...

