Il sindaco di Napoli: «uno stadio moderno e digitale? Speriamo ci aiuti Euro 2032»

La Gazzetta intervista il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che parla addirittura di ristrutturazione profonda dello stadio ma non si fa troppe illusioni. Il Maradona: abbattimento e riedificazione o ristrutturazione? «Ristrutturazione profonda per i tifosi del domani. Uno stadio moderno e digitale con una visione contemporanea, richiede investimenti importanti: Speriamo che ci aiuti anche l'opportunità dell'Europeo 2032». Si ristrutturerà anche la "pancia" dello stadio? «Certamente. In uno stadio moderno, che vive 7 giorni su 7, lo spettatore non vuole solo guardare la partita, cercherà intrattenimento o magari visiterà un museo che raccoglie la storia del rapporto ...

