Il Ritorno del Concertozzo con Elio e Le Storie Tese | Trio Medusa e CESVI

Dopo il successo della prima edizione, Elio e Le Storie Tese, il Trio Medusa e CESVI annunciano Il Ritorno del Concertozzo. L'appuntamento è per il 2 luglio in Piazza Martiri a Carpi (Modena) e le prevendite sono già aperte su TicketOne. Per dare più visibilità alle band emergenti, il Concertozzo sarà anticipato il 1° luglio dal Concertozzino, una serata nel Piazzale Re Astolfo a Carpi dove si esibiranno artisti selezionati da Elio e le Storie Tese (ingresso libero). Alcune di queste band suoneranno anche il 2 luglio in apertura del concerto di Elio e le Storie Tese.

