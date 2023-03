Il rammarico della Uil sulla nuova società rifiuti, Pagliuca: “Nessuno ci ha consultati, un errore” (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa vicenda della costituzione della nuova società per la gestione del ciclo dei i rifiuti tiene ancora banco, anche perché ormai si avvicina la scadenza del 29 marzo, termine ultimo concesso da una legge dello Stato per procedere ai trasferimenti e o istituzioni di società in house o partecipate degli enti pubblici. L’Ente d’Ambito, presieduto dal Sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella, dopo aver rifiutato il trasferimento della Samte promosso dalla Provincia, ha ormai fissato per questa mattina (27 marzo) o al massimo per domani la nascita di una nuova società pubblica di gestione innanzi al notaio Gerardo Santomauro. La posizione assunta dai vertici dell’Ente di via Torretta, però, continua a suscitare ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa vicendacostituzioneper la gestione del ciclo dei itiene ancora banco, anche perché ormai si avvicina la scadenza del 29 marzo, termine ultimo concesso da una legge dello Stato per procedere ai trasferimenti e o istituzioni diin house o partecipate degli enti pubblici. L’Ente d’Ambito, presieduto dal Sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella, dopo aver rifiutato il trasferimentoSamte promosso dalla Provincia, ha ormai fissato per questa mattina (27 marzo) o al massimo per domani la nascita di unapubblica di gestione innanzi al notaio Gerardo Santomauro. La posizione assunta dai vertici dell’Ente di via Torretta, però, continua a suscitare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... seboleanza : Valguarnera: salta la Festa della Polizia nel nuovo piazzale di via Sant’Elena. Delusione e rammarico via… - Rossano26669 : @Cardocan1 @partigggiano Mi trovi d’accordissimo e questo, con rammarico, mi pone in posizione di profonda critica… - carlanna35 : RT @olap_imper: “Apri quella porta spegnendo quel dolore sicura ero e sono della tua indifferenza ti lasciai il rammarico di non volta… - uffacheppa : @tempoweb ..non c'è dubbio che Putin e la Russia abbia perso molta della fiducia internazionale. Il rammarico è per… - clauschas : @GuidoCrosetto @GiorgiaMeloni Si fermeranno quando avranno raggiunto ciò che la Russia vuole, a meno che non si cer… -