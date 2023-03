“Il quarto finalista”. GF Vip 7, chi ride e chi piange nella casa: si scopre prima della diretta (Di lunedì 27 marzo 2023) Sale la tensione nella casa del GF Vip 7 mentre spunta il nome della quarto finalista; secondo i sondaggi infatti dubbi non dovrebbero essercene. Intanto, quando mancano due settimane esatta alla fine del programma, iniziano a spuntare le quota dei possibili vincitori. Secondo la SNAI, la società di scommesse tra le più famose in Italia, la favorita è Oriana Marzoli. Sul tabellone Snai, svetta Oriana Marzoli quotata 1.75. Al secondo posto, Edoardo Tavassi quotato a 3.00, Al terzo, Micol Incorvaia. Al quarto posto Nikita a pari merito con Giaele De Donà. Le quote salgono in maniera considerevole parlando di un’ipotetica vittoria di Alberto De Pisis, Luca Onestini (quotati a 15.00 entrambi). Andrea Maestrelli e Milena Miconi (ultimi con 25.00). La notizia è stata immediatamente ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 marzo 2023) Sale la tensionedel GF Vip 7 mentre spunta il nome; secondo i sondaggi infatti dubbi non dovrebbero essercene. Intanto, quando mancano due settimane esatta alla fine del programma, iniziano a spuntare le quota dei possibili vincitori. Secondo la SNAI, la società di scommesse tra le più famose in Italia, la favorita è Oriana Marzoli. Sul tabellone Snai, svetta Oriana Marzoli quotata 1.75. Al secondo posto, Edoardo Tavassi quotato a 3.00, Al terzo, Micol Incorvaia. Alposto Nikita a pari merito con Giaele De Donà. Le quote salgono in maniera considerevole parlando di un’ipotetica vittoria di Alberto De Pisis, Luca Onestini (quotati a 15.00 entrambi). Andrea Maestrelli e Milena Miconi (ultimi con 25.00). La notizia è stata immediatamente ...

