Il PSG fa la spesa in Italia: dopo Skriniar nel mirino anche Kim. Ultime (Di lunedì 27 marzo 2023) Il PSG punta a fare la spesa in Italia per rinforzare la propria difesa: dopo l'acquisto di Skriniar si punta anche Kim Secondo quanto svelato da Footmercato, il PSG starebbe pensando ad un altro colpo dalla Serie A per la propria difesa: Kim del Napoli. dopo aver messo sotto contratto Milan Skriniar, i parigini sarebbero pronti ad allacciare i contatti con i partenopei per parlare del coreano, che ha una clausola da poco meno di 50 milioni per l'estero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

