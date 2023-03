Il principe Harry torna a casa a sorpresa: è a Londra per l’udienza della causa contro il Mail (Di lunedì 27 marzo 2023) Il principe Harry, secondogenito di re Carlo III emigrato negli Usa con la consorte Meghan dopo il traumatico strappo del 2020 dalla Royal Family, è oggi a sorpresa a Londra per partecipare a un’udienza del processo frutto di una nuova azione legale da lui intrapresa – stavolta assieme ad altre figure pubbliche e celebrità – contro le intromissioni nella privacy dei tabloid britannici. Il processo riguarda l’Associated Newspapers Limited (ANL), che pubblica il Daily Mail e il Mail on Sunday, denunciato dinanzi alla giustizia dell’isola per presunte “gravi” intercettazioni illegali nell’ambito di una sorta di class action promossa a fine 2022 da una mezza dozzina di vip. Il duca di Sussex è stato ripreso dai media all’ingresso della sede ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Il, secondogenito di re Carlo III emigrato negli Usa con la consorte Meghan dopo il traumatico strappo del 2020 dalla Royal Family, è oggi aper partecipare a un’udienza del processo frutto di una nuova azione legale da lui intrapresa – stavolta assieme ad altre figure pubbliche e celebrità –le intromissioni nella privacy dei tabloid britannici. Il processo riguarda l’Associated Newspapers Limited (ANL), che pubblica il Dailye ilon Sunday, denunciato dinanzi alla giustizia dell’isola per presunte “gravi” intercettazioni illegali nell’ambito di una sorta di class action promossa a fine 2022 da una mezza dozzina di vip. Il duca di Sussex è stato ripreso dai media all’ingressosede ...

