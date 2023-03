(Di lunedì 27 marzo 2023) Buckingham Palace si prepara a un altro memoir. Ma sarà esplosivo come quello di Harry? Dopo Spare, ora è la volta delche, assieme a un agente e con il continuo supporto’ex moglie Sarah Ferguson, starebbe già cercando un ghost writer americano – proprio come quello che ha aiutato il duca di Sussex ad assicurarsi un successo di vendite internazionale. Ilè nei guai: la decisione del fratello...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BarbaraBelzini : Sono così anziana che quando ho letto che il regista de #lultimanottediamore è Andrea Di Stefano, mi si è comparso… - monarchico : La #Principessa #Eugenia festeggia il suo 33° #compleanno #birtday #monarchy #uk #monarchia #princess #principe… - doffo_spini : A Londra fanno un musical su Berlusconi con questa sinossi. 'Moralmente fallito', hanno avuto Enrico VIII e il prin… - noeuro2 : @stanzaselvaggia @berlusconi potrebbe produrre una fiction sul principe Andrea, vediamo se ridono. - monarchico : Principessa Eugenia compie 33 anni La Principessa Eugenia festeggia il suo 33° compleanno 23 Marzo 2023 Eugenia… -

...Agnelli di tutti gli Agnelli è il meno Agnelli. Non ha lo stile dell'Avvocato. Non ha l'arguzia dialettica di Umberto, il padre. Non ha il fascino daarabo che aveva Giovanni Alberto,...Al braccio delAlberto , al party che quest'anno ha avuto come tema Bollywood, c'era lei. Grande protagonista della serata insieme ai quattro figli :e Pierre sono arrivati con le ...... specie negli ultimi anni: dopo il successo planetario di Spare , l'autobiografia delHarry che ha minato, forse per sempre, i rapporti con suo fratello William, anche ilè ...

Dopo "Spare" di Harry, in arrivo anche il memoir del principe Andrea Io Donna

Il principe Andrea si sarebbe deciso a “scrivere” la sua autobiografia per vendicarsi: Carlo si ostina a non versargli la sua parte dell'eredità della madre. Ma per i media britannici sarà sicuramente ...Ottimo tifoso, manager così così, è il meno Agnelli della famiglia. Non ha la classe dell'Avvocato, né la cattiveria di Elkann ...